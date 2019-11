Sono stata violentata da due uomini | ma giudice archivia tutto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il caso è stato chiuso definitivamente: non si ciprove sufficienti per mandare sotto processo qualcuno e sostenere l'accusa di violenza sessuale di gruppo in dibattimento. Così si è conclusa l'inchiesta nata dalla denuncia di una donna per presunti abusi al termine di un banchetto di nozze. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa è successo. A giugno 2018 a Fermo, dopo una festa di matrimonio, una donna si è recata dalle forze dell'ordine e ha denunciato due camerieri. "da due persone", ha spiegato la presunta vittima ancora sotto choc. Come riporta il Resto del Carlino, il fatto sarebbe accaduto il 24 giugno dopo un pranzo in un ristorante al quale la donna, una professionista di 30 anni, ha preso parte. Secondo quanto raccontato alle forze dell'ordine, i due camerieri, durante la festa, avrebbero riempito costantemente di vino il calice della donna ...

