Oroscopo di Simon and The Stars | la settimana dal 25 novembre al 1 dicembre

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) ARIETETra colpi di fortuna e altri meno riusciti, direi che questo è un periodo che sul lavoro rimescola di continuo le carte in tavola. Quando si punta alle “novità” è normale che ci sia qualcosa che si “toglie di mezzo” per farle spazio, e tu in questo momento hai un grande bisogno di ritrovare entusiasmo con qualcosa nuovo. Ad esempio per i liberi professionisti, questo potrebbe significare che per un’iniziativa, una collaborazione o un progetto che parte, ce ne potrebbe essere un’altra che si arresta. Oppure che cambia direzione rispetto a quanto inizialmente prospettato. Siamo in una zona di confine tra due fasi diverse, scandite dal passaggio di Giove in Capricorno. Si chiude un periodo di esplorazione, votato di più ad accogliere nuovi inpuT e si apre una fase di consacrazione. Per questo motivo, tutto ...

sarahpiccinni : Domenica sera prima di andare a dormire: lettura del l’oroscopo settimanale di Paolo Fox e Simon and the stars e incrocio delle informazioni - CinziaStorari : BILANCIA: OROSCOPO DAL 25 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE | Simon & the Stars - nonnehoidea4 : Il mio oroscopo dice: ' è nel weekend che si ricevono inviti, attenzioni o dichiarazioni da romantic comedy.' Guard… -