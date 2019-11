Nuove perturbazioni a inizio dicembre ma a Natale non farà freddo

Fonte : agi

(Di lunedì 25 novembre 2019) "Nei primi 10 giorni ditempo piovoso e un'ondata di, nelle feste natalizie le temperature saranno tendenzialmente più miti": questo il quadro per le prossime settimane tracciato per l'AGI dal colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e fondatore del sito meteogiuliacci.it. "Fino ai primi dieci giorni disono previste quattroatlantiche con una breve fase di", sottolinea. "In particolare, da mercoledì fino all'1-2- continua - sono attese piogge, in particolare al Centro-Nord e nevicate sulle Alpi di confine. Dal 3 al 5sono previste piogge su gran parte d'Italia. In questa occasione avremo un primo assaggio di, in particolare a Nord-Est e nel Centro-Sud con nevicate a quote anche più basse sull'Appennino emiliano. Intorno al 7-8ci saranno piogge sulle regioni meridionali, ma le ...

