Il Codice rosso non basta | servono risorse e protezione effettiva

(Di lunedì 25 novembre 2019) Attribuire un, ovvero una corsia preferenziale, alle donne vittime di maltrattamento, è un provvedimento che ha una forte valenza simbolica e che, certamente, rappresenta un passo avanti per tentare di contrastare un fenomeno che la triste contabilità di una violenza subita ogni 15 minuti ci riporta come emergenziale.Allo stesso tempo, però, non si può tacere come, in assenza di fondi economici adeguati e di un conseguente potenziamento degli organici, sia difficile ipotizzare chegli uffici del PM siano davvero in grado di ascoltare entro tre giorni tutte le donne vittime di violenza, dato il grande numero di segnalazioni (anche più di trenta) da parte delle Forze dell’ordine che quotidianamente arrivano sulle loro scrivanie. Con il rischio che si renda impossibile al magistrato concentrarsi sull’esame dei ...

