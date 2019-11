Arriva l’instore tour di Biagio Antonacci per Chiaramente Visibili Dallo Spazio

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Sono annunciate le date per l'instoredisarà quindi presentato durante le due date che l'artista di Rozzano ha annunciato per il supporto del nuovo album. L'artista sarà a Milano domenica 1 dicembre, con la tappa che ha previsto al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a cominciare dalle 16.sarà anche a Bari, il 5 dicembre, alla Feltrinelli di Via Melo, a cominciare dalle 17,30. Il nuovo album di inediti è invece atteso per il rilascio a cominciare dal 29 novembre. L'artista ha già dato un primo assaggio del disco attraverso il rilascio del primo singolo, Ci Siamo Capiti Male, che ha raggiunto la rotazione radiofonica a cominciare dal 15 novembre. Il nuovo album dipresentato nell'instorerappresenta il seguito naturale di Dediche E Manie, che...