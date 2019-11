Alitalia | avanza Lufthansa paracadute per gli esuberi

**Alitalia : cda Atlantia esamina avanzamento dossier - riconvocato il 15/10** : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, che si è riunito oggi, ha esaminato l’avanzamento del dossier Alitalia e si è riconvocato per il prossimo martedì 15 ottobre per le delibere inerenti. Lo rende noto Atlantia.L'articolo **Alitalia: cda Atlantia esamina avanzamento dossier, riconvocato il 15/10** sembra essere il primo su CalcioWeb.