Roma | Pallotta e Friedkin più vicini sulla cifra della cessione | a 750 milioni si chiude

James Pallotta - Roma in vendita per 800 milioni. Un anno dopo - si scuserà con Libero? : Un anno fa Libero riferì in esclusiva della trattativa tra James Pallotta e un investitore arabo per la cessione della Roma per 800 milioni, arenatasi in seguito allo scandalo diplomatico internazionale dell'uccisione del blogger e dissidente Khashoggi. La reazione del patron americano fu scomposta,

As Roma in vendita - Pallotta cerca soci (con Goldman Sachs). Le azioni +11% : La Magica vola in Borsa dopo l’annuncio che James Pallotta cerca soci forti ai quali vendere l’As Roma

Pallotta cerca un socio forte per la Roma : James Pallotta cerca un socio per la Roma. A rivelarlo è Il Messaggero: a certificarlo - scrive il quotidiano Romano - “un documento che Goldman Sachs sta proponendo a investitori internazionali per convincerli ad acquistare le quote del club giallorosso. Quattro pagine in cui vengono sintetizzate le caratteristiche della società e i perché investire nel club Romano”. Il documento, si legge ...

As Roma - per Pallotta socio forte in arrivo : Il possibile nuovo socio di James Pallotta è nella Capitale. Emissari di Dan Friedkin, 54 anni e figlio di Thomas scomparso due anni fa, sono sbarcati per studiare i conti della Roma....

Zeman rifila la stoccata : “oggi è la Roma di nessuno” - bordate anche a Pallotta ed alla Lazio : “La Roma senza Totti è di nessuno. Pallotta non c’è”. Sono le dichiarazioni di Zdenek Zeman in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “Totti ha dovuto dire basta perché lo utilizzavano solo a scopo pubblicitario. È triste che sia finita così perché per anni è stata la Roma di Totti. Oggi è la Roma di nessuno: il presidente non si sa dove sia. Chi la rappresenta? A Francesco auguro di trovare ...

Roma-Cagliari - Pallotta distrugge l’arbitro dopo il pari dell’Olimpico : “stanco di questo schifo” : Il presidente della Roma ha attaccato duramente l’arbitro dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari all’Olimpico L’ira di James Pallotta si abbatte su Davide Massa, l’arbitro del match tra Roma e Cagliari terminato in pareggio ieri all’Olimpico. Il presidente giallorosso non le ha mandate a dire sui social al fischietto italiano, colpevole di aver annullato ingiustamente il gol a Kalinic nel finale di ...

