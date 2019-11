' In punta di piedi' | in onda lunedì 25 novembre su Rai 1 | è già disponibile su RaiPlay

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Questa settimana la Rai, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, riproporrà su Rai 1 il film per la tv, "Indi", con protagoniste Bianca Guaccero e Cristiana Dell'Anna: la pellicola è già andata insulla rete ammiraglia nel dicembre del 2018. Fanno parte del cast della serie, oltre ai due nomi appena citati, Giorgia Agata nel ruolo della giovanissima Angela, Marco Palvetti ed Elena Foresta. Il film andrà in25, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25, e racconterà la storia di Angela, una ragazzina campana che sogna di fare la ballerina pur vivendo in un ambiente difficile e provenendo da una famiglia collegata alla criminalità organizzata del suo paese. Nonostante le difficoltà, però, la piccola riuscirà a trovare lo stesso la forza per reagire alla situazione in cui vive, facendo affidamento alle uniche due ...

