Ford Puma - Test al Nürburgring per la ST

Fonte : quattroruote

(Di domenica 24 novembre 2019) Laha presentato da poco la seconda generazione della, un modello che ha cambiato completamente segmento, passando da una piccola coupé (del 1997) a una crossover di segmento B. Si tratta di una vettura nuova sotto tutti i punti di vista, la prima di otto elettrificate di nuova generazione della Casa statunitense. Sarà inizialmente disponibile in tre allestimenti (Titanium, Titanium X e ST-Line X) e ununica motorizzazione: un 1.0 Ecoboost tre cilindri benzina, offerto nelle varianti da 125 CV, Hybrid 125 CV e Hybrid 155 CV. La gamma, però, potrebbe presto ampliarsi, come dimostrano i recenti avvistamenti in Germania.Dettagli sportivi. Queste foto spia, infatti, mostrano un muletto delladurante alcuni collaudi tra i cordoli del: si potrebbe trattare della versione ST. Nonostante la vettura appaia ancora ampiamente camuffata, è possibile rilevare una serie di ...

