Smartphone e tablet peggiorano i rapporti in famiglia

La cover-tablet che fa da secondo schermo dello Smartphone : L’arrivo dei display flessibili che permettono di proporre form factor innovativi è la prossima sfida su cui battaglieranno i produttori di smartphone. E mentre Samsung, Huawei e Motorola si apprestano ad aprire le vendite dei relativi modelli pieghevoli, c’è chi, come Lg, ha scelto un’altra strada optando per l’aggiunta di un secondo schermo per favorire il multitasking. A questa filosofia si accoda castAway, una cover da 180 grammi che ...

Il supporto invisibile per Smartphone e tablet : L’incremento della diagonale e i nuovi formati del display scelti dai produttori sui più recenti smartphone sono due dei molti aspetti che favoriscono l’utilizzo dei dispositivi in verticale. Secondo gli studi che cita l’azienda statunitense Moft, l’abitudine degli utenti arriva addirittura al 94%, eppure la maggior parte dei supporti per i telefoni smart sono progettati specificatamente per l’utilizzo in orizzontale. Per questo il gruppo ...

Internet e salute - appello pediatri : attenti a uso Smartphone e tablet : Internet: appello dei pediatri di famiglia per maggiore cautela nell’utilizzo di smartphone, tablet, computer e playstation. Allarme preadolescenti

Smartphone Android - tablet - wearable e non solo : potete acquistare di tutto con il coupon eBay : Avete bisogno di un nuovo Smartphone o tablet Android, o magari di nuovi wearable, speaker, cuffie o anche PC e TV? Ecco una selezione dei migliori prodotti da acquistare con il codice sconto PREGALI19 di eBay. L'articolo Smartphone Android, tablet, wearable e non solo: potete acquistare di tutto con il coupon eBay proviene da tuttoAndroid.

Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di questi Smartphone e tablet : Samsung lancerà una nuova promozione, chiamata "Samsung ti regala Galaxy Buds", che permetterà di ricevere le cuffie Samsung Galaxy Buds in regalo con l'acquisto di alcuni smartphone selezionati. L'articolo Samsung regalerà le Galaxy Buds con l’acquisto di questi smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Smartphone e tablet sono dei pericolosi baby sitter e questo studio ne è la prova : Un recente studio pubblicato negli Stati Uniti lancia un grido d'allarme per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei bambini di Smartphone e tablet L'articolo Smartphone e tablet sono dei pericolosi baby sitter e questo studio ne è la prova proviene da TuttoAndroid.

Trony propone “Sconto Tosto” online con offerte su Smartphone e tablet Android : Trony propone in questi giorni "Sconto Tosto", un'iniziativa promozionale valida solo online fino al 25 ottobre: ecco gli smartphone, i tablet Android e i dispositivi wearable in offerta. L'articolo Trony propone “Sconto Tosto” online con offerte su smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Il Sottocosto Unieuro arriva online con Smartphone - tablet e smartwatch in offerta : Unieuro propone il suo Sottocosto anche online, valido fino al 20 ottobre: le offerte sono tante e includono diversi modelli di smartphone, tablet Android e smartwatch. Andiamo a scoprirle tutte. L'articolo Il Sottocosto Unieuro arriva online con smartphone, tablet e smartwatch in offerta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Daily potrebbe il nuovo servizio di notizie intelligenti integrato in Smartphone e tablet : Samsung Daily è il nuovo servizio di notizie intelligenti per smartphone e tablet Samsung L'articolo Samsung Daily potrebbe il nuovo servizio di notizie intelligenti integrato in smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Il futuro è roseo per gli Smartphone 5G - mentre niente da fare per i tablet che continuano a perdere terreno : Gli smartphone 5G sono in piena fase di crescita mentre il mercato dei tablet fa altro che perdere terreno anno dopo anno L'articolo Il futuro è roseo per gli smartphone 5G, mentre niente da fare per i tablet che continuano a perdere terreno proviene da TuttoAndroid.

Microsoft svela lo Smartphone Surface Duo con Android - il tablet Surface Neo con Windos 10X e altri prodotti : Ieri sera Microsoft ha lasciato tutti a bocca aperta con gli annunci dei suoi nuovi dispostivi hardware. L’azienda ha colto tutte le opportunità che il mercato sta dando per espandere i settori di telefonia e tablet, dimostrando grande flessibilità e apertura mentale. L’azienda di fatto ha prospettato il suo ritorno nel mercato smartphone, con il dispositivo pieghevole Surface Duo con sistema operativo Android. Un altro pieghevole, ...

“Sconti preziosi” da Trony - con offerte online su Smartphone - tablet Android e wearable : Trony lancia “Sconti preziosi”, la nuova iniziativa promozionale valida esclusivamente online fino al 4 ottobre. Tanti i prodotti di elettronica toccati dalle offerte, tra i quali non mancano smartphone, tablet Android e wearable. Gli “Sconti preziosi” riguardano elettrodomestici (grandi e piccoli), TV, PC, soundbar e fotocamere, oltre a ciò che più ci interessa in questa sede, ossia smartphone e tablet Android; già che ...