Meteo | le previsioni del 24 novembre

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 23 novembre 2019) Continua anche domenica 24il maltempo sull'Italia, anche se con un graduale miglioramento al Nord. Piogge e temporali si spostano al Centro, al Sud e sulle isole. In Liguria è stata prolungata a domenica l'allertarossa nel centro ponente. Codice arancione in Campania ed Emilia Romagna. (LE) Leal Nord Al Nord cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni a carattere sparso e intermittente, in graduale esaurimento nel corso della giornata, dopo i rovesci di sabato 23e l'allerta rossa in Piemonte. Leggermente in rialzo le temperature con massime tra i 12°C e i 16°C. Resta il bollino rosso su gran parte della Liguria. Codice arancione invece per l'intensificarsi delle piogge in Emilia Romagna, dove si fa particolare attenzione ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina emiliana occidentale, su pianura emiliana ...

