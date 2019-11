LIVE Sci alpino | Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della primaBuongiorno e benvenuti alladelladellodi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sciche si disputa sulle nevi della rinomata località finlandese. Si torna in pista dopo la primaandata in scena questa mattina e si preannuncia grande spettacolo, attesa febbrile per le miglioriiste del circuito pronte a darsi battaglia in questa gara che ci fa entrare nel vivo della stagione invernale dopo il gigante d’aperture disputato a fine ottobre a Soelden. La slovacca Petra Vlhova è al comando al termine della prima anche e vanta 13 centesimi di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin: si prospetta un duello serratissimo per la vittoria tra queste due giganti, l’americana partirà con i favori del pronostico ma la sua ...

