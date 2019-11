In quanto donne

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Ana Maria, io mi chiamavo Ana Maria, e sono l’ultima delle sacrificate, e fino all’altro ieri avevo 30 anni, e presto sarei stata mamma, e invece l’altra sera il mio uomo ci ha trucidate, me e la creatura che aspettavo, e sono morta con negli occhi il luccichio della lama che ci faceva a pezzi come carne da macello, tutti e due.Noi invece ci chiamiamo Carla, Barbara, Lucia, Simona, Francesca, Flavia, Antonella, ci chiamiamo come preferite, con qualunque nome, che tanto siamo quasi cinquemila morte ammazzate “in” solo negli ultimi 20 anni, e li copriamo tutti, i nomi delle sante in calendario, del resto siamo sante pure noi: sante e martiri del disamore, e dell’odio maschile, di certe mani brutali, di certe teste piene di idee bacate e primordiali, io sono il tuo padrone, tu mi appartieni, “indonna”, devi essere mia ...

