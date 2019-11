Due immigrati morti in un casolare in provincia di Foggia

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) Due cittadini stranieri sono, molto probabilmente per esalazioni di monossido di carbonio, a Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri di. I corpi dei due uomini, non ancora identificati, sono stati trovati all'interno di una poca distanza dal Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo e dalla baraccopoli. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

LegaSalvini : SALVINI SPARA A DUE IMMIGRATI, LA SCULTURA CHOC IN MOSTRA A NAPOLI - Agenzia_Ansa : A #Napoli una scultura con @matteosalvinimi che spara a due migranti, è polemica. Il leader della Lega: 'Altro che… - agorarai : 'Il pensiero di destra è molto più vicino alle masse di quanto non lo sia quello di sinistra. Il pensiero di destra… -