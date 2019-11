Barcellona | strage nella fabbrica di fuochi d' artificio | indagati i titolari delle due

Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto : si indaga per strage : Sull' Esplosione nella fabbrica di fuochi a Barcellona Pozzo di Gotto che ha fatto 5 morti e 3 feriti la procura ha deciso di aprire una indagine per strage colposa. Per il momento l'ipotesi più accreditata è che a provocare la deflagrazione siano state le scintille prodotte da una saldatrice utilizzata da alcuni operai di una ditta esterna che erano stati chiamati ad effettuare alcuni lavori nella struttura.Continua a leggere

Strage a Barcellona - esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere