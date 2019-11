Arrivano le prime custom ROM per OnePlus 7T | insieme a kernel e altri strumnti

Google Stadia è un flop? Arrivano le prime recensioni della stampa internazionale : Google Stadia è qui, ma il nuovo servizio cloud gaming ha rispettato le alte aspettative di giocatori e fan?Dopo un'aggiunta dell'ultimo minuto di nuovi giochi alla lineup di lancio di Stadia, il servizio di streaming è finalmente pronto e coloro che hanno prenotato Stadia Founder's Edition possono aspettarsi di trovare un Chromecast Ultra per streaming 4K e HDR, un controller Night Blue in edizione limitata e un abbonamento di tre mesi a Stadia ...

Amazon Prime Video - le uscite di Novembre 2019 : Arrivano Jack Ryan 2 - l’ultima di The Man in the High Castle e Chiara Ferragni : Amazon Prime Video uscite di Novembre 2019, arrivano Chiara Ferragni Unposted, il film The Report, gli originali Jack Ryan 2 e The Man in the High Castle i titoli di punta. A sorpresa la commedia italiana Scatola Nera tutta da scoprire Mese interessante il Novembre 2019 di Amazon Prime Video, tanti titoli sia tra i film che tra le serie tv capaci di catturare l’attenzione del pubblico tra pop con Chiara Ferragni Unposted e cult con il film ...

911 3 sbarca su FoxLife dal 22 ottobre : dagli Usa Arrivano le prime immagini dello spin-off con Liv Tyler e Rob Lowe : Una giornata di grandi novità questa per gli amanti della serie di Ryan Murphy: il pubblico italiano da oggi potrà vedere i nuovi episodi di 911 3 su FoxLife di Sky, e non solo. Il risveglio sarà dolce per i fan dei protagonisti del drama targato Fox che negli Usa ha preso il via il mese scorso regalando colpi di scena ed eclatanti casi che hanno tenuto impegnati i nostri agenti in questo inizio di stagione. Proprio ieri sera il pubblico ...

Arrivano le prime multe per i tifosi sulle balaustre al San Paolo : prime multe per i tifosi del Napoli. Lo ha reso noto su Facebook l’avvocato Emilio Coppola con un post in cui ha mostrato proprio la denuncia arrivata ad un tifoso che assisteva alla partita di campionato tra Napoli e Brescia, dello scorso 29 settembre, “arrampicato sulla balaustra del vomitoio di accesso agli spalti” “Segnalo che stanno iniziando ad arrivare le multe per chi lancia i cori sulle “torrette” dello stadio San ...