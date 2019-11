Rapine seriali a bordo del treno Firenze-Pisa | magrebino se la cava con una denuncia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il 22enne è stato rintracciato dai carabinieri dopo ladi due studenti universitari e di una donna, aggrediti e rapinati con le stesse modalità adel. Non essendo stato colto in flagranza di reato, ha ricevuto solo unaFederico Garau  Luoghi: Pontedera

la_bolda : RT @Leone67Leone67: Tra Milano è Torino, si parla solo di clandestini. No di rapine, furti ,spaccio ,ma esclusivamente di traffico di clan… - Isabeau70786095 : RT @Leone67Leone67: Tra Milano è Torino, si parla solo di clandestini. No di rapine, furti ,spaccio ,ma esclusivamente di traffico di clan… - Maria89828556 : RT @Leone67Leone67: Tra Milano è Torino, si parla solo di clandestini. No di rapine, furti ,spaccio ,ma esclusivamente di traffico di clan… -