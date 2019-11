Quota 100? 100 mila assunti Salvini ne prometteva un milione

Pensioni ultima ora : Ocse chiede modifiche a Quota 100 - “va rivista” : Pensioni ultima ora: Ocse chiede modifiche a Quota 100, “va rivista” Pensioni ultima ora: le valutazioni dell’Ocse sul nostro Paese passano anche dal tema previdenziale. Infatti tra i tanti elementi presi in considerazione nel suo Economic Outlook l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico invita l’Italia a rivedere i parametri che riguardano l’età pensionabile. Pensioni ultima ora, ...

Pensioni : l'OCSE frena su Quota 100 - chiesta una revisione della misura : Le misure fiscali e la crescita più lenta faranno aumentare il rapporto debito pubblico nel 2019 al 136% del PIL, prima che questo inizi a diminuire dal 2021. È quanto afferma il recente report dell'OCSE sull'andamento del debito pubblico e del PIL per effetto delle misure in campo previdenziale e fiscale introdotte nella nuova legge di Bilancio. l'OCSE mira a riforme strutturali sostenibili nel medio termine Stando a quanto riporta l'agenzia di ...

Pensioni ultime notizie : abolizione Quota 100 - Buffagni “non capisco Renzi” : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, Buffagni “non capisco Renzi” Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si scaglia duramente l’abolizione immediata, o comunque un impianto strutturale di modifiche, di Quota 100. Sul tema ha parlato il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni: il deputato M5S, ospite alla trasmissione Tagadà su La7, ha affermato di non capire le intenzioni di Renzi, perché qualora Quota 100 venisse ...

L'Ocse : "In Italia si vede la luce - ma rivedere Quota 100 e rendere il debito sostenibile" : In Italia “si comincia a vedere una luce ed è bene così”: all’indomani del via libera di Bruxelles alla manovra Italiana anche l’Ocse vuole vedere il bicchiere mezzo pieno ma restano i timori per la crescita del debito e non manca il monito a rivedere Quota 100. Intervistata dall’ANSA nel giorno della presentazione dell’Economic Outlook, la capoeconomista dell’Ocse, Laurence Boone si ...

Pensioni - l'Ocse contro Quota 100 : "Debito pubblico al 136% del Pil - rivedere le regole" : L'Organizzazione con sede a Parigi: "Liberare risorse per investimenti pubblici". Ma il M5s blinda la riforma

L'Ocse rivede al rialzo il pil e suggerisce ai rossogialli di abolire Quota 100 : L'Ocse alza, seppur di poco, le stime di crescita dell'Italia per quest'anno e conferma le previsioni per il 2020, anticipando una marginale accelerazione per il 2021. Contemporaneamente, l'Osservatorio per il precariato dell'Inps certifica un aumento consistente delle transizioni da contratti a tem

Pensioni ultime notizie : Quota 100 va riequilibrata - parla Baretta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va riequilibrata, parla Baretta Intervistato da Il Foglio, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta ha parlato di Quota 100. La misura di pensione anticipata, che scadrà il 31 dicembre 2021, è al centro delle discussioni politiche più recenti, con Italia Viva che è il partito che più si oppone a tale misura, proponendone l’abolizione per una ridistribuzione delle ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Elsa Fornero “è stato un errore” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Elsa Fornero “è stato un errore” Pensioni ultima ora: il suo nome è legato all’ultima riforma Pensionistica, prima di Quota 100 ammesso che si possa parlare di riforma in quest’ultimo caso, approvata dall’allora Governo Monti di cui Elsa Fornero è stata ministro del lavoro. Gli interventi in materia previdenziale della professoressa Fornero sono abbastanza frequenti così come è chiara la sua ...

Pensioni ultime notizie : abolizione Quota 100 - renziani all’attacco : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, renziani all’attacco Sul tema Pensioni ultime notizie riportano ancora l’infinita querelle su Quota 100. Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, ne ha ormai fatto una battaglia di principio e punta all’abolizione della misura tramite apposito emendamento. Una richiesta che potrebbe rappresentare un motivo di scontro nella maggioranza, visto che è già arrivato un secco no dal Movimento 5 ...

Baretta ci spiega perché “modificare Quota 100 potrebbe essere utile” : Roma. Prima che dei numeri, parliamo di metodo. “Vi riferite alla caterva di emendamenti della maggioranza piovuti sulla manovra?”, sorride, quasi a disinnescare preventivamente la critica, Pier Paolo Baretta. Ma non è neanche tanto quello, il punto: ché in fondo si tratta di una bizzarria istituzio

Pensioni : Delrio - ‘Quota 100 diritto acquisito - si ragioni su scaloni successivi’ : Roma, 19 set.(Adnkronos) – ‘Se voteremo gli emendamenti di Iv per cancellare quota 100? No, quota 100 è un diritto acquisito da delle persone. Si deve ragionare sugli scaloni successivi per evitare che qualcuno abbia diritto ad andare in pensione tre anni prima di un altro avendo lavorato qualche giorno in più”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera. L'articolo ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Di Maio “non torna la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Di Maio “non torna la Fornero” Pensioni ultima ora: la difesa di Quota 100 è una priorità del Movimento 5 Stelle. La misura di pensione anticipata che consente di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati è stata introdotta dal Governo Conte I nato dall’intesa, prodotta dopo il voto delle elezioni politiche del 2018, tra 5 Stelle e Lega. Oggi che la maggioranza di ...

Manovra - gli emendamenti “ok boomer” di +Europa : via Quota 100 - fondo per i fuorisede e legalizzazione cannabis per ridurre l’Irpef : Dall’abolizione di quota 100 e reddito di cittadinanza – sostituito da un Rei rafforzato – alla legalizzazione della cannabis per finanziare il taglio della prima aliquota Irpef. Poi la regolarizzazione degli immigrati irregolari, l’applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari e la creazione di fondi ad hoc per aiutare gli studenti fuorisede e per finanziare innovazione e transizione energetica. E’ la contro-Manovra “Ok, ...

Manovra - Di Maio su battaglia in Parlamento per Quota 100 : 'Non si tocca' : Sono stati presentati circa 4.550 emendamenti in Parlamento su alcune misure contenute nella nuova Legge di Bilancio. Le proposte di modifica avanzate dalle varie forze politiche, infatti, riguardano i temi sui quali la maggioranza sembrerebbe ancora divisa, come la plastic-tax e il meccanismo della Quota 100. Su quest'ultimo tema si sarebbe accesa una lunga discussione in Parlamento tra Italia Viva che mira all'abrogazione totale della misura e ...