Primo abboccamento Appello di Fridays For Future alle Sardine | Scioperate con

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019)For, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza il suo quarto sciopero globale per il clima per venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, per contestare un modello di consumo ritenuto esasperato e non sostenibile. In Italia, i ragazzi di FFF lanciano unal movimento delle “” perché aderisca allo sciopero, “convinti che gli obiettivi per cui entrambi lottiamo siano complementari e spesso coincidano”, si legge in una lettera aperta.forha deciso di tenere lo sciopero globale per il clima nel giorno del Black Friday “perché questo sistema non ci piace -, ha spiegato stamani in una conferenza stampa davanti a Montecitorio Marianna Panzarino di FFF Roma - È esattamente il sistema che noi combattiamo: la produzione infinita di beni che probabilmente ...

