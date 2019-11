F1 | Ferrari e i motivi per cui il Mondiale resta sempre un’utopia Macchina non

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) Siamo giunti ormai ai titoli di coda del2019 di Formula Uno. Il sipario sta per essere ufficialmente calato sulla 70esima stagione della massima categoria del motorsport, che andrà in archivio senza alcuna novità. La Mercedes si è aggiudicata il sesto titolo consecutivo tra i Costruttori, mentre Lewis Hamilton ha ampiamente festeggiato il suo sesto alloro, in una annata che non ha avuto storia, e che le Frecce d’argento hanno messo in ghiaccio sin dalla primavera, con cinque doppiette iniziali consecutive che hanno spento sul nascere ogni possibile riscossa dei rivali. Tra questi, ovviamente, ci si attendeva molto di più dalla. La scuderia di Maranello, invece, porta a termine la sua ennesima annata deludente, con l’ultimo titolo iridato che rimanequello di Kimi Raikkonen nel 2007, con la polvere che va accumulandosi tristemente sul trofeo. ...

