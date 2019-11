Batman Begins | trama | cast e curiosità della versione di Christopher Nolan del Cavaliere

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ogni saga ha un inizio: lo sa bene chi, di mestiere, crea i film di supereroi. Per quasi dieci anni, il registaha deciso – tra le altre cose – di dedicarsi anche al personaggio di, realizzando una sua personale trilogia sulOscuro di Gotham City che parte proprio da, pellicola del 2005 in onda venerdì 22 novembre su Italia Uno, dalle 21.25 in poi. Accanto al protagonista Christian Bale, per quanto riguarda il, troviamo anche Gary Oldman, Katie Holmes, Morgan Freeman e Michael Caine, senza dimenticare un Liam Neeson decisamente in forma., il trailer, laCosa si nasconde dietro la maschera quotidiana di un uomo? Il reboot realizzato sul personaggio dei fumetti creato da Bob Kane nel 1939 prova a dare una risposta a questa difficile domanda. Così un film d’avventura e azione ...

