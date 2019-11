Salvini a Sorrento | protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria Lui

La Lega si allarga - il sindaco di Sorrento Peppino Cuoco lascia il civico e passa a Matteo Salvini : Chi diceva che in Campania la vittoria del centrodestra sarebbe stata alquanto remota deve ricredersi. Proprio in queste ore il bacino Salviniano si è allargato: il sindaco di Sorrento, Peppino Cuomo, si è "convertito" alla Lega. Con un passato da democristiano, poi azzurro e infine civico, il primo

C'è Salvini - la pioggia non ferma le sardine : centinaia in piazza a Sorrento : I manifestanti che si fanno chiamare "fravaglie" vogliono consegnargli dei libri. Ma lui: "Scelgo da solo cosa leggere" . E aggiunge "Ci sono tre D da mandare a casa: De Luca, De Magistris, e Di Maio".

Salvini a Sorrento - protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria : Non si sono fatti attendere. E hanno aspettato Salvini a Sorrento con striscioni e «fravagli». I manifestanti di «Sorrento Non si Lega» si sono radunati nella piazza...

Salvini a Sorrento sulle note di Caruso. I suoi : “È lui la nuova sinistra” : Il Circolo dei Forestieri a Sorrento è un complesso turistico d’eccellenza gestito da Mario Parlato, ed è già dalle 9 di questa mattina presidiato dalle Forze dell’Ordine: e noi che dobbiamo partecipare alla conferenza stampa di Salvini, segretario e senatore della Lega, aspettiamo fuori dal portone principale presidiato da ragazzi tra i venti e i trent’anni della sezione equense del partito autonomista. Hanno facce pulite e modi d’ordine: ...

I "Fravagli" - le sardine di Sorrento - aspettano Salvini : "Gli regaleremo un libro" : Viaggiano in rete, entrano in contatto tramite Facebook e poi arrivano in piazza. L’onda lunga delle sardine, dopo le piazze di Bologna e Modena, sta arrivando a Palermo passando per Sorrento, pronta a invadere tutta Italia fino a giungere a Milano e forse anche a Roma. “Ovunque Matteo Salvini andrà, troverà una rete autoorganizzata”, spiega Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi ideatori di questo movimento che ...