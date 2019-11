Nuovo stadio | Scaroni | «Ci attendiamo un iter chiaro e certo»

Everton - i cittadini dicono “sì” al Nuovo stadio da 500 milioni : L’Everton può presentare una domanda di pianificazione per il nuovo terreno a Bramley-Moore Dock entro la fine dell’anno «con fiducia», secondo l’amministratore delegato Denise Barrett-Baxendale. La seconda fase di una consultazione pubblica, infatti, ha rivelato che il 96% delle persone coinvolte nel sondaggio ha detto sì al progetto per un nuovo stadio. Sono state quasi […] L'articolo Everton, i cittadini dicono “sì” al nuovo ...

CORRIERE DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

San Siro - la Giunta di Sala apre a Milan e Inter. "Nuovo stadio - ecco a quali condizioni" : La delibera del Comune di Milano, che ha mostrato pubblico interesse per il progetto di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, impone delle condizioni alle società e traccia il destino dell'attuale impianto sportivo di San Siro. Innanzitutto la Giunta ha dato il suo placet al progetto dei club

Si farà il Nuovo stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un Nuovo stadio nel quartiere di San Siro : Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano

Stadio Milano : da giunta sì al Nuovo stadio (2) : (Adnkronos) - "La giunta tenutasi in data odierna ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan Ac e Inter Fc sullo stadio, ma eventuali altre opere (ad esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio

Nuovo stadio per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

Verona - la Giunta Comunale approva la delibera per il Nuovo stadio : La Giunta Comunale di Verona ha approvato la proposta di delibera del nuovo stadio. Secondo quanto previsto dalla specifica legge, adesso ora si passerà al voto del Consiglio Comunale, chiamato a dichiarare il “pubblico interesse”. In seguito, verrà definito il bando che chiederà di realizzare un impianto pensato per soddisfare le esigenze dei residenti, risolvere […] L'articolo Verona, la Giunta Comunale approva la delibera per il nuovo ...

Beppe Sala ha spiegato qual è il problema con il Nuovo stadio di Milano : Ha detto che il problema non è lo stadio ma il fatto che intorno Inter e Milan vorrebbero costruire «hotel, uffici e centri commerciali»

Ok del Comune di Milano al Nuovo stadio a San Siro - ma con 16 paletti. E il Meazza non si tocca : Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale di Milano dice sì a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Siro, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. I paletti posti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchio Meazza non dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo ...

Da S. Siro al verde : i paletti del Comune al Nuovo stadio : Arriva il primo sì anche se condizionato da 16 paletti da parte dell’aula del Consiglio comunale di Milano per il progetto di Inter e Milan di un nuovo stadio. Sono sedici infatti le condizioni dettate dal Consiglio comunale di Milano per la realizzazione del progetto del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare nell’area […] L'articolo Da S. Siro al verde: i paletti del Comune al nuovo stadio è stato realizzato da ...