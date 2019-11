Maxi Lopez l’ha combinata grossa | scatta la multa | sui social spunta il selfie col vigile

La sexy Pampita si scaglia contro Maxi Lopez - l’intervento è a favore di Wanda Nara : “mi vergognerei di…” : Pampita si scaglia contro Maxi Lopez: le durissime parole della modella e conduttrice argentina La famiglia Icardi-Nara-Lopez fa sempre discutere: il triangolo argentino è tra i più discussi del mondo del calcio, per via delle dichiarazioni, delle frecciatine e dei gesti discutibili. Qualche settimana fa Maxi Lopez ha dato scalpore con delle affermazioni contro la sua ex moglie: “perdono Mauro? Lo ringrazio, per aver portato via ...

Zaira Nara punge Maxi Lopez : Il suo commento su Wanda? Da maschilista : Mauro Icardi si è trasferito sul gong del calciomercato al Psg e con lui anche Wanda Nara ha perso un po' di contatto e di appeal con Milano. L'agente e moglie dell'ex capitano dell'Inter si è ormai calata nella sua nuova realtà parigina nonostante la sua presenza fissa come opinonista e valletta del programma di Pierluigi Pardo Tiki Taka. Wanda è molto popolare sia in Italia che in Francia e vanta oltre 5,8 milioni di follower sui social ...

Wanda Nara non ci sta e risponde a Maxi Lopez : Recentemente l’attaccante del Crotone Maxi Lopez, ex di Wanda Nara ha dichiarato di dover ringraziare Icardi per avergliela portata via. Wanda Nara non ha affatto gradito la dichiarazione dell’argentino ed ha risposto per le rime. La ricostruzione di “Gol di tacco a spillo”: “Il 35enne argentino qualche giorno fa ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma radiofonico “El que abandona no tiene premio”. ...

Maxi Lopez : Ringrazio Icardi per essersi portato via Wanda : Maxi Lopez: Ringrazio Icardi per essersi portato via Wanda Maxi Lopez ha risposto con un commento su Istagramm senza mandarle a dire, alla pagina “che fatica la vita da bomber”, in cui si menzionavano le sue parole in merito ad un eventuale perdono di Icardi per le vicende inerenti al triangolo amoroso. Il bomber del Crotone si è espresso cosi’: “Altro che perdono, un ringraziamento per essersi portato via Wanda” Leggi ...

Wanda Nara - il rispetto e quel post sibillino sui social : stoccata a Maxi Lopez? [FOTO] : post social sibillino di Wanda Nara nel quale parla di ‘rispetto’: una possibile risposta alle provocazioni dell’ex marito Maxi Lopez Ci risiamo. Una nuova puntata del triangolo amoroso più famoso del calcio italiano Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro Icardi potrebbe andare in onda a breve, o forse è già iniziata. Nella giornata di ieri l’attaccante del Crotone si era detto pronto a perdonare Icardi, esprimendo un ...

Maxi Lopez - nuova stoccata a Wanda Nara : “perdono Icardi? No - lo ringrazio! Se l’è portata via” : Nuovo attacco social di Maxi Lopez a Wanda Nara: il bomber del Crotone ironizza sulla sua ex moglie e su Mauro Icardi Nella giornata di ieri Maxi Lopez aveva dichiarato di essere pronto a perdonare Mauro Icardi per quanto accaduto nel passato fra i due. Facendo un breve riassunto, l’ex bomber dell’Inter ha soffiato la moglie, Wanda Nara, all’amico e connazionale, generando un clamoroso caso di gossip che ha avuto delle ...

Maxi Lopez sorprende : “Se sono pronto a perdonare Icardi?” - l’attaccante risponde così : “Se sono pronto a perdonare Icardi? Sì, non ho problemi con nessuno. L’unica cosa che voglio, il mio obiettivo nella vita al di là del calcio, è cercare di rendere felici i miei figli. Tutto il resto è alle spalle, è una pagina che appartiene al passato”. sono le sorprendenti parole dell’attaccante del Crotone Maxi Lopez in un’intervista ai microfoni di “Club Octubre FM 94.7”. L’argentino, in ...

Clamoroso dietrofront di Maxi Lopez - l’argentino allo scoperto : “sono disposto a far pace con Icardi” : L’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di far pace con Mauro Icardi, mettendosi alle spalle tutti i veleni del passato Maxi Lopez si lascia tutto alle spalle, decidendo una volta per tutte di tendere una mano a Mauro Icardi, nonostante quanto accaduto negli ultimi anni. Piero Cruciatti/LaPresse L’attaccante del Crotone ha parlato ai microfoni di Club Octubre FM 94.7, accettando di mettere una pietra sopra ai ...