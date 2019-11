Manovra | Moscovici comprensivi con Italia | ma nessun favore

Moscovici : la Manovra non sarà respinta : 13.41 Parlando dell'Italia, il commissario agli Affari Economici Moscovici dice che "stavolta non ci sarà né il respingimento della Manovra, né l'apertura di una procedura" per debito eccessivo. "Non abbiamo due pesi e due misure" rispetto all'anno scorso. Ma "lo scambio di lettere quest'anno si è avuto in un altro spirito, con un altro approccio. E il dibattito sul Bilancio non si può paragonare",ha spiegato Moscovici. "Il patto di stabilità ...

Manovra - Moscovici : "Clima più disteso e positivo" : Pierre Moscovici, il commissario uscente agli Affari Economici, colui che lascerà il posto a Paolo Gentiloni quando si insedierà definitivamente la nuova Commissione Ue, oggi è intervenuto sull'argomento del giorno, ossia la lettera che l'Ue ha inviato all'Italia per avvisarla che la Manovra economica "non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020". L'ex ministro dell'Economia francese ha spiegato:"Lavoriamo nelle ...

Manovra - Moscovici : “Lettera diversa da quella inviata a governo precedente : c’è clima costruttivo” : Moscovici spiega la lettera della Ue all’Italia sulla Manovra e cerca di allontanare le voci di una crisi. "Penso che gli italiani non saranno affatto sorpresi dalla lettera - ha detto il commissario - non è certo un segreto e si sviluppa in un clima di trasparenza. Ho avuto l'occasione di incontrare Roberto Gualtieri a più riprese, i nostri servizi si parlano costantemente".Continua a leggere

Ursula slitta a dicembre - la Manovra sul tavolo di Moscovici : “Non vedo l’ora di cominciare...”, dice Paolo Gentiloni davanti alla Commissione europea subito dopo un incontro di cortesia con il presidente Jean Claude Juncker. Ma il commissario agli Affari economici dovrà aspettare. Come dovranno fare lo stesso Juncker e tutta la squadra di Palazzo Berlaymont. È ormai certo: il passaggio di testimone con Ursula von der Leyen slitterà a dicembre, al minimo, dopo la ...