Luigi Di Maio a L' aria che tira | Quella di Matteo Salvini è stata la dimostrazione

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a rompere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Il futuro è il sovranismo" - piano per riunirsi a Matteo Salvini dopo il voto : I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle sono fuori controllo, il leader Luigi Di Maio è in bilico, in molti gli chiedono di lasciare il ruolo di capo politico. E quella frase del ministro degli Esteri - "il futuro è il sovranismo" - concretizza il sospetto che Di Maio abbia un piano ben preciso

Giuseppe Conte e il caso Mes - la metà dei grillini tace : il piano per fermare Luigi Di Maio : Nonostante tutto il Movimento 5 Stelle sia coeso contro il patto segreto presumibilmente firmato da Giuseppe Conte, è il leader a forzare particolarmente la mano. Un dettaglio che non è passato inosservato al Giorno che ha visto, nelle dichiarazioni dei deputati grillini, la manina di Luigi Di Maio:

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Luigi Di Maio sabato sarà a Ispica e Ragusa : Alluvione in Sicilia, Lorefice (m5s): “Di Maio sara’ sabato 23 ad Ispica e a Ragusa. un segnale importante dal governo per il territorio ibleo”.

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Luigi Di Maio perde i pezzi : il big del Movimento 5 Stelle che lo molla per andare con Salvini : Per Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia, Luigi Di Maio pensò anche a ruoli di primo piano. Ma l'ex primo cittadino, scrive il Messaggero in edicola martedì 19 novembre, è passato con la Lega di Matteo Salvini. Un cambio di casacca clamoroso. Fucci alle comunali dell'anno scorso fece di tutto per pote

Luigi Di Maio - desistenza in Emilia-Romagna? Forse no : come può tirare la volata a Lucia Borgonzoni : Sono iniziate le valutazioni in casa Movimento 5 stelle rispetto alla possibilità di presentare una lista in Emilia-Romagna. Secondo il capo politico, Luigi Di Maio, e altri esponenti di peso del Movimento, l'opzione desistenza sarebbe preferibile, in quanto eviterebbe l'ennesima brutta figura in un

Luigi Di Maio - sospetto su Zingaretti e riunione : "Il Pd vuole far cadere il governo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti rilancia sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e propone una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco equo. Lo scrive il Messaggero in edicola lunedì 18 dicembre. Una svolta, delineata nel discorso del segretario all'assemblea dem di Bol

Luigi Di Maio : su tasse sintonia con Conte : 11.16 "Siamo in sintonia col premier e accolgo,anche a nome del Movimento, il suo appello per abbassare le tasse".Così il leader di M5S, Di Maio,a"Non stop news" su Rtl. "E' una richiesta ambiziosa",ha proseguito,"ma io ci sto.Abbiamo trovato 23 mld per evitare la Salvini tax, oggi riunirò i ministri del Movimento e faremo proposte sull'abbassamento delle tasse puntando ai tagli degli sprechi". Con il Pd "stiamo lavorando bene sulla legge di ...

Luigi Di Maio - i 12 facilitatori che lo faranno fuori. Retroscena dal M5s : si sparge una voce : "Non è un momento semplice". Luigi Di Maio lo ha ammesso senza troppi fronzoli, tra i militanti grillini di Casoria. La "riorganizzazione" del Movimento 5 Stelle sarà dolorosa, perché deve cancellare via almeno due anni di polemiche interne e veleni personali, a cui si è aggiunta la progressiva eros

Luigi di Maio e Zingaretti - volano stracci. Il Pd rilancia lo Ius soli - il M5s è "sconcertato" : Nicola Zingaretti ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. "Lavoriamo per una nuova agenda di Governo che rispetti gli accordi di programma e vicino ai bisogni delle persone. Vogliamo: riaccendere l'economia per creare lavoro; rilancio degli investimenti a cominciare da quelli verdi; pa

Elisabetta Trenta e la casa - Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini : "Tengo a precisare una cosa" : Una doppia difesa che fa acqua. Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta parlano, a diverso titolo, per spegnere lo scandalo della casa di servizio in centro a Roma che la ex ministra ha occupato anche una volta uscita dal governo sfruttando, scrive il Corriere della Sera, il ruolo di capitano maggiore de