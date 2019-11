In arrivo un fine settimana di maltempo con piogge forti e rischio alluvioni

Lombardia : Fermi - 'per i territori lombardi di confine in arrivo 12 - 5 mln' : Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Per i territori lombardi di confine sono in arrivo oltre 12,5 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale della lombardia, Alessandro Fermi. “Grazie ai nostri lavoratori frontalieri anche quest’anno le Province avranno a disposizione risorse

Reati tributari : da fine anno in arrivo un inasprimento delle sanzioni : La bozza di Decreto Fiscale che dovrebbe essere presto approvata dal Governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte contiene diverse norme che inaspriscono le pene contro l'evasione fiscale, anche e soprattutto in termini di detenzione carceraria. E data la rapidità con la quale dovrebbe entrare in vigore la riforma, alcune di queste potrebbero trovare immediata applicazione. Infatti, se tutto dovesse andare secondo i piani del Governo, la nuova ...

Turchia - Italia blocca export di armi. Truppe siriane a 50 km dal confine turco. Trump : «Grandi sanzioni in arrivo» : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...

PS5 è in arrivo alla fine del prossimo anno ma gli sviluppatori indie si sentirebbero tagliati fuori dalle strategie di Sony : L'annuncio, o conferma, dell'arrivo di PS5 alla fine del 2020 ha portato parecchia eccitazione nella community e tra gli addetti ai lavori, ma ci sono anche notizie non propriamente positive, come quelle relative ai possibili licenziamenti in casa Sony proprio dopo l'annuncio della console.A questo, aggiungiamo ora la preoccupazione degli sviluppatori indie che con PS5 si sentirebbero tagliati fuori dalle strategie della compagnia.Nel corso del ...

Il fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 è in arrivo : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios offriranno un fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 su PlayStation 4 e Xbox One dall’11 al 14 ottobre. Alla luce dei nuovi personaggi scaricabili (DLC) e dei vari aggiornamenti disponibili, questo è il momento perfetto per iniziare a giocare a Mortal Kombat 11, il gioco per console che ha venduto di più negli Stati Uniti nell’anno ...