Ecobonus - Da oggi lincentivo non è più prenotabile

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 21 novembre 2019) Stop all. Nonostante nelle casse dello Stato siano rimasti ancora 20 milioni di euro, un terzo della somma stanziata un anno fa per il 2019, daallacquisto di auto elettriche e plug-in a basse emissioni (fino a 70 g/km di anidride carbonica), nel limite di un prezzo di listino di 50 mila euro + Iva, non è più disponibile. Lo stop coincide con la scadenza della seconda fase annunciata lo scorso luglio dal ministero dello Sviluppo Economico: A partire dal 5 luglio si apre una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, grazie alla disponibilità delle somme residue relative all'anno 2019, pari a 39.870.000 euro. La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019.Terza fase al via. Tutto previsto, insomma, e le prenotazioni dovrebbero riprendere nel giro di qualche giorno, probabilmente la prossima settimana, non appena il ministro ...

