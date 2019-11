Annunciati nuovi concerti dei Modà nel 2020 con l’Arena di Verona | biglietti in prevendita

I nuovi giochi di Rare e Obsidian per Xbox Scarlett verranno Annunciati all'X019 di questa sera? : Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento X019, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che il nuovo titolo di Rare è un gioco di avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Il ...

Annunciati nuovi eventi su Harry Potter : Wizards Unite : Questo novembre Unitevi ai vostri stregoni preferiti nel gioco di WB Games e Niantic Inc. Harry Potter: Wizards Unite. A novembre i giocatori troveranno nuovi ed emozionanti eventi in-game da vivere fianco a fianco con i loro eroi e compagni.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli sugli eventi in arrivo: Leggi altro...

Intel : Annunciati prezzi e disponibilità dei nuovi processori Core i9-9900KS Special Edition a 5.0 GHz : Intel ha presentato in via ufficiale i suoi nuovi processori top di gamma basati su architettura Coffee Lake a 14 nm: si tratta dei nuovissimi Intel Core i9 i9-9900KS Special Edition, la migliore soluzione per i sistemi orienti al gaming che si accontentano solo del meglio sul mercato.Il nuovo Core i9-9900KS ha la capacità di lavorare alla frequenza di 5 GHz in modalità Turbo con tutti e otto i Core di cui è a disposizione, per un sostanziale ...

Emis Killa passa a Sony - Annunciati anche i nuovi album 2020 dai Maneskin a Fedez : Emis Killa passa a Sony dopo anni di militanza in Carosello. Questo è quanto emerge dall’upfront della major, che ha riunito la stampa all’Alcatraz di Milano per rendere note tutte le novità della prossima stagione discografica. L’annuncio dell’ingaggio di Emis Killa arriva direttamente da Andrea Rosi, che ha deciso di mettere a contratto il rapper di Supereroe, giunto al suo 4° disco dal debutto in musica. Il ...

Street Fighter 5 : nuovi contenuti e personaggi verranno Annunciati a breve : Sembra che Street Fighter 5 si stia preparando a ricevere nuovi contenuti e personaggi, ad affermarlo è stato Yoshinori Ono durante il Brazil Game Show di questa settimana."Volete vedere nuovi personaggi giusto? Volete anche nuovi contenuti, sono sicuro che è questo quello a cui pensate. Bene, su questo avremo nuove informazioni da presentare durante le finali americane della Capcom Cup a novembre e dicembre. Per favore portate pazienza fino a ...

