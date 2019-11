Addio Brad McQuaid | il co-creatore di EverQuest ci lascia all' età di 51 anni

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il co-di, è morto. Aveva 51. L'account Twitter ufficiale di Pantheon: Rise of the Fallen, l'MMORPG chestava sviluppando, ha riferito la notizia.Anche se più noto per essere stato uno dei principali visionari dietroha iniziato nel settore dei giochi come imprenditore. Si è innamorato di computer, giochi di ruolo e programmazione nei suoiformativi, e ha continuato fondando MicroGenesis, dove ha co-creato l'RPG War Wizard con Steve Clover e Milo Cooper, amici che aveva incontrato online. Cooper e Clover, insieme a, hanno continuato a lavorare in Sony con John Smedley, che stava cercando di reclutare sviluppatori per creare un gioco di ruolo online.Smedley sapeva di aver trovato lo sviluppatore giusto per guidare gli sforzi sul gioco che divenne. "Potevi vedere chiaramente l'idea che avevano in testa ...

InsertCoinWSite : Addio a Brad 'Aradune ' McQuaid, autore di Everquest, Vanguard e Pantheon - -