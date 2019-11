Riforma della giustizia | ancora nessun accordo fra M5S e Pd sul processo penale

Sondaggi politici - Ius Culturae : due italiani su tre favorevoli alla Riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

I paletti che ancora frenano la Riforma della giustizia : Una riunione della maggioranza con il ministro Bonafede era stata convocata giovedì scorso, poi l'incontro è stato rinviato. Ma il lavoro per cercare un'intesa sulla riforma della giustizia e sulla prescrizione continua, anche se le posizioni restano distanti. Cinque giorni fa il Partito democratico, secondo quanto si apprende, ha inviato al Guardasigilli in via informale una serie di proposte per accompagnare la riforma della ...

Abbassare l'età per votare : la fase 2 della Riforma dopo il taglio dei parlamentari : I partiti di maggioranza portano alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati agli aggiustamenti richiesti dalla...

I Comuni aspettano dal Governo la Riforma della finanza locale : La prossima manovra di bilancio cosa riserverà ai Comuni e alle autonomie locali? Per il momento il dibattito non lascia trasparire molto, complice anche il quadro (tutt’altro che roseo) delle condizioni complessive di un Paese che non cresce e deve sopportare un debito pubblico inarrestabile. Salvo qualche accenno all’unificazione tra l’Imu e la Tasi e qualche indiscrezione in materia di riscossione locale, ...

Penalisti in sciopero contro la Riforma della prescrizione : Gli avvocati Penalisti scendono di nuovo in campo per cercare di fermare la riforma della prescrizione. Proclamato, da oggi fino al 25 ottobre, uno sciopero che prevede l’astensione dalle udienze come forma di protesta contro la norma che "di fatto abroga - sostiene l'Unione Camere Penali Italiane - la prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza resa dal giudice del primo grado". Una norma contro la quale i Penalisti già ...

Codice della strada - De Micheli affossa la Riforma e blocca le nuove regole su multe e autovelox : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, annuncia uno stop sia al Codice della strada ( "affossato dal Mef") che al decreto che prevede novità sui proventi delle multe e sul blocco degli autovelox selvaggi. Su questa norma che sarebbe dovuta arrivare a ottobre, in particolare, il neo-ministro ha espresso alcuni dubbi.Continua a leggere

Riforma della giustizia - Zingaretti chiede il rinvio del blocco della prescrizione : “Prima ridurre i tempi dei processi e poi vediamo” : La prescrizione può diventare un problema per il governo. Se nei primi vertici sulla Riforma della giustizia i toni sono stati cauti e fiduciosi e gli esiti interlocutori, ora a chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della legge – prevista per il primo gennaio – è il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il leader democratico non entra nel dettaglio, ma intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo scandisce: “Abbiamo ...

La Fed vara l’alleggerimento della Riforma bancaria post-crisi nonostante i timori di nuovi rischi : La Federal Reserve ha sdoganato nuove riforme delle regole che governano il sistema bancario americano, completando un significativo alleggerimento considerato necessario dalla maggioranza della Banca centrale ma criticato da chi teme possa facilitare il ritorno a rischi eccessivi per la finanza e per un'economia già indebolita

de Franssu : «Con la Riforma dello Ior vinta la battaglia della trasparenza» : Il presidente dell’Istituto per le Opere di Religione, in carica dal luglio 2014, dopo oltre cinque anni di silenzio concede la sua prima intervista al Sole 24 Ore in occasione dell’uscita del nuovo Statuto e dell’adesione al circuito Sepa

Assegno unico per i figli - Industria 4.0 e Riforma Irpef in triennio : le priorità della maggioranza : Il documento sulla nota di aggiornamento al Def che la maggioranza presenterà in aula a Plazzo Madama segnala alcune misure che il governo dovrà inserire nella prossima legge di bilancio. La risoluzione ha un valore politico

Riforma della giustizia - il ‘giusto processo’ si può già fare ma è impossibile nella realtà. Ecco perché : I principi del cosiddetto “giusto processo” si traggono dagli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione e pretendono in particolare il rispetto del contraddittorio (sin dall’inizio del processo), l’imparzialità del giudice, un processo a cognizione piena (dunque che sia consentito alle parti di poter provare le proprie ragioni), una ragionevole durata del processo. In questi anni si è tanto discusso di una seria Riforma della giustizia, ancor ...

Giustizia - vertice tra Bonafede e i partiti della maggioranza : la Riforma sarà spacchettata in due ddl. Nodo elezione al Csm : La riforma della processo penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono i temi sul tavolo del vertice sulla Giustizia in corso alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e i rappresentati dei partiti di maggioranza: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S ...

Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro Riforma della prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

Alfonso Bonafede sulla Riforma della Giustizia : "Prescrizione - nessuno faccia melina" : Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della Giustizia per poi magari dire a dicembre che e