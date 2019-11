Fonte : today

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nel fine settimana l'Italia sarà colpita da un nuovo ciclone che dispenseràmolto forti su molte regioni. Ma una...

novasocialnews : Meteo, un altro week end di piogge e temporali. Ecco quando finirà il maltempo #novasocialnews #nonstopnews… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Tra poco, alle 7, in tv, su #Raitre c'è #Buongiornoitalia. Alle 7.30 appuntamento con #BuongiornoRegione. In diretta le ulti… - TgrVeneto : Tra poco, alle 7, in tv, su #Raitre c'è #Buongiornoitalia. Alle 7.30 appuntamento con #BuongiornoRegione. In dirett… -