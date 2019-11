Il capitone e le sardine

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quando guardo una #pubblicità efficace mi ci soffermo. So che ogni cosa è studiata. Dopo avere osservato i particolari e immaginato i tasti emotivi che il professionista voleva toccare, immagino il committente che guarda quella foto o quella clip video e dice: mi piace. Va bene!Merito o responsabilità, mezzo e messaggio a quel punto diventano di chi vuole e paga. Quella pubblicità dice qualcosa che lo convince in un modo che gli pare efficace. È come l’avrebbe fatta lui se fosse stato capace di immaginarla.Guardate la foto di #gattiniconsalvini. Viene dallo staff delsedicente capitano. C’è un gattino dolcissimo (carino e coccoloso, lo avrebbero definito i pinguini di #Madagascar) che ha una sardina tra le piccole zanne. Dietro la grazia dell’animale incolpevole c’è un messaggio piuttosto feroce, sospeso ...

NicolaMorra63 : Ieri sera a #Bologna tante #Sardine, unendosi, facendo squadra, costruendo un'enorme condivisione fra piccoli, hann… - nicolaCEFALI : @cldbettinsoli @Rinaldi_euro Fortuna che ci sei tu, fenomeno, che hai capito tutto e voti per il capitone! #Sardine… - MatteoLogos7 : RT @manginobrioches: Sono femmina, sono meticcia, sono gattocomunista. Umana, non provarci a postarmi per #gattiniconSalvini. Noi felini no… -