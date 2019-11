Classifica stipendi allenatori | Mourinho si fa ricco col Tottenham | ma non sarà il più

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019)– Volto nuovo sulla panchina del. Il portoghese Joséè infatti il nuovo tecnico degli ‘Spurs’, sostituirà il collega Mauricio Pochettino. Lo ‘Special One’ andrà a guadagnare quasi il doppio rispetto al suo predecessore: il suodi 17.5 milioni di euro (15 milioni di sterline) a stagione fino al giugno 2023. Un vero Paperon de’ Paperoni del calcio, anche se, come vedremo successivamente, qualcuno riesce a percepire molto di più.al: è la terza avventura in Premier League Per il calcio inglesenon è certo una new entry: l’ex Inter ha già allenato il Chelsea dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2016, ma anche il Manchester United dal 2016 al 2018. Il suo palmares è già ricchissimo: 3 vittorie della Premier League, 4 coppe di Lega, 2 Community Shield e 1 ...

EliElielba : RT @UnipolBanca: Quali sono le #professioni più richieste dalle aziende in Italia? E i settori che pagano di più? Ecco la classifica di #Gl… - paoloangeloRF : NBA, la top-20 dei giocatori più pagati per singola gara: più di 300mila dollari a partita | Sky Sport - srossetti17 : RT @UnipolBanca: Quali sono le #professioni più richieste dalle aziende in Italia? E i settori che pagano di più? Ecco la classifica di #Gl… -