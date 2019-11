As Roma | in arrivo un socio forte per Pallotta

Roma - in arrivo un socio forte per Pallotta : Il possibile nuovo socio di Pallotta è nella Capitale. Emissari di Dan Friedkin, 54 anni e figlio di Thomas scomparso due anni fa, sono sbarcati per studiare i conti della Roma....

Terrore in stazione a Roma : donna spinge passeggera sui binari all'arrivo del treno : Una donna ne ha spinto un'altra sui binari all'arrivo di un treno stamattina verso le 9 alla stazione Trastevere di Roma: la 40enne è gravissima. Lo polizia ferroviaria, dopo...

Roma - in arrivo 550 poliziotti nel 2020 : 19.00 "Nel 2020 arriveranno 550 agenti delle forze dell'ordine a Roma". Lo comunica il ministro dell'Interno, Lamorgese, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura a Roma. "Abbiamo individuato 20 piazze e 8 aree nel centro della Capitale dove spaccio si associa a movida. In queste zone ci sarà una task force. Il piano partirà dal quadrante Est di Roma: all'opera 250 operatori al giorno dedicati al ...

Previsioni Meteo Roma : nuove piogge in arrivo in settimana - tutti gli aggiornamenti : Previsioni Meteo Roma – Via vai di fronti sulla verticale Romana in un contesto che permane dichiaratamente instabile sul Mediterraneo centrale, per nuovi e continui apporti di aria umida e fredda nordatlantica. Dopo i rovesci e le piogge di ieri, con una media di 14/17 mm di accumulo sui vari quartieri, è intervenuta una pausa delle precipitazioni nella notte. Ma già, a ruota, un nuovo sistema depressionario in risalita dal basso Tirreno ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali e vento forte : “Nella giornata di lunedì 4 novembre il tempo sarà inizialmente stabile con venti forti sud-occidentali sulle aree di crinale, con intensità media compresa tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari romagnole saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. La ventilazione sarà in attenuazione durante la giornata di martedì 5. Dalla sera di lunedì 4 ...

Previsioni Meteo Roma : tempo migliorato con cieli sereni - ma non durerà. Altre piogge in arrivo : Previsioni Meteo Roma – Primo weekend di novembre decisamente perturbato sul capoluogo laziale. Era stato ampiamente annunciato da queste pagine un peggioramento significativo per Roma ed esso è puntualmente arrivato con una serie di rovesci e temporali, irregolari, alternati anche a fasi più asciutte, ma spesso piuttosto intensi, in qualche caso a carattere di nubifragio e con significativi apporti finali. Mediamente nelle ultime 48 ore ...

Roma - con l’aumento di capitale in arrivo nuovi soci : Roma nuovi soci – La ricapitalizzazione di 150 milioni della Roma, che sarà votata dall’assemblea lunedì prossimo, potrebbe portare con sé nuovi partner. Come riportato da “Il Tempo”, AS Roma SPV LLC – la controllante del club giallorosso – ha circa 20 soci, e tra questi potrebbe entrare anche la compagnia texana The Friedkin Group, […] L'articolo Roma, con l’aumento di capitale in arrivo nuovi soci è stato realizzato da Calcio ...

Manovra - nulla di fatto all'incontro Conte-Di Maio : si muove la Ue - lettera in arrivo a Roma : Altissima tensione sulla Manovra. Sotto ai riflettori i contrasti tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: i due, per cercare una sintesi, si sono anche incontrati in un faccia a faccia che, secondo quanto si è appreso, non è servito a nulla. Summit inutile, zero passi in avanti: stallo totale a Palazzo

L’attore Can Yaman dopo l’arrivo a Roma afferma sui social : ‘Le sorprese non sono finite’ : Continua ad essere molto amato e seguito un protagonista della soap opera Bitter Sweet - Ingrendienti d’amore, che ha chiuso i battenti in Italia lo scorso mese. Si tratta delL’attore turco Can Yaman, che in questi giorni è stato acclamato da una folla di fans dopo essere approdato all’aeroporto di Roma, al punto che gli addetti alla sicurezza si sono visti costretti a scortarlo. E’ stato proprio il 29enne a rendere pubblico il suo arrivo nel ...