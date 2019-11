ARMANDO INCARNATO E VERONICA URSIDA Uomini e Donne | ' non mi chiedi come sto e'

Uomini e Donne - ARMANDO INCARNATO : "Barbara De Santi mi attacca. La inviterei a cena per farle capire chi sono" : Armando Incarnato, protagonista del trono over, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' raccontando di essere sempre ben disposto a trovare l'anima gemella dopo la conoscenza interrotta con Ida Platano (riavvicinatasi a Riccardo Guarnieri). In più occasioni, alcune esponenti del parterre femminile hanno messo in dubbio il fatto che il bel napoletano sia in trasmissione per trovare il vero amore. Sfruttando, a loro dire, ...

Anticipazioni Uomini e donne : ARMANDO INCARNATO porta una segnalazione su Juan Luis : La registrazione di Uomini e donne che si è tenuta sabato 9 novembre ha concesso ampio spazio a Gemma Galgani e alle novità relative alla sua frequentazione con Juan Luis Ciano. A differenza di quanto accaduto in precedenza, tra loro c'è stato qualche battibecco, soprattutto perché la dama torinese non ha gradito che il suo cavaliere abbia ballato con Tina Cipollari. Ne sono conseguiti i soliti scontri a limite del trash tra la Galgani e la ...

Uomini e Donne Over : Ecco Perchè ARMANDO INCARNATO è Rientrato nel Programma! : Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne Over, ha rilasciato un’intervista nella quale parla di alcuni sbagli commessi in passato come padre. Il cavaliere racconta quale qualità deve avere quella che diventerà la sua dolce metà della mela! Uomini e Donne: Armando Incarnato, racconta in un’intervista, aneddoti della sua vita privata. In particolar modo parla del rapporto che ha con la figlia, soffermandosi sugli sbagli commessi ...

Anticipazioni Uomini e donne - Tina contro ARMANDO INCARNATO : 'Sei un rosicone' : Non c'è davvero da annoiarsi nelle puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over con le vicende di dame e cavalieri. Le discussioni in studio sono una costante tra i vari protagonisti del parterre maschile o femminile e tra i più attivi vi è il napoletano Armando Incarnato. Dopo una breve frequentazione con Ida Platano che ha anche portato ad un bacio tra i due, il cavaliere ha fatto i conti con il ritorno di fiamma della bresciana con ...

UOMINI E DONNE/ Lo sfogo di ARMANDO INCARNATO : 'vallo a spiegare...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Enzo Capo e Pamela Barretta sempre più innamorati mentre Armando Incarnato si lascia andare ad uno sfogo sui social.

Uomini e Donne - ARMANDO INCARNATO attacca Ida Platano : “Mi ha solo usato” : I protagonisti di Uomini e Donne non si risparmiano in fatto di colpi di scena e le vicende del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro storia sembra si sia ormai consolidata, devono fare i conti con . Il ritorno di Ida Platano da Riccardo Guarnieri L’avvicinamento che c’è stato tra Ida Platano e Armando ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. ARMANDO INCARNATO inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

Uomini e donne - Ida Platano lascia Riccardo Guarnieri : «Amore sovrastato dal dolore. ARMANDO INCARNATO inopportuno» : “È passato tanto di quel tempo da quando ci siamo lasciati che non mi aspettavo più nulla. Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere”, in una delle ultime puntate di “Uomini e donne” Ida Platano ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Riccardo è tornato da lei con una lettera d’amore, poi i due hanno trascorso del tempo insieme ...

Ida Platano : Ecco Cosa Ho Provato Quando ho Baciato ARMANDO Incarnato! : Uomini e Donne: Ida Platano inaspettatamente svela in un’intervista che Cosa ha Provato Quando ha Baciato Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri è geloso oppure possessivo? Le parole che non ti aspetti! Ida Platano racconta in un’intervista le emozioni che ha Provato nel baciare Armando Incarnato. Una confessione inaspettata che lascia aperta una porta su una possibile frequentazione futura! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una ...

Uomini e Donne - Ida Platano racconta la serata del bacio con ARMANDO Incarnato : Al trono over di Uomini e Donne Ida Platano, una delle protagoniste assolute del parterre femminile, è uscita con Armando Incarnato. Tra loro è scattato anche un bacio, il primo per la dama da quando ha chiuso con Riccardo Guarnieri. Che, naturalmente, non ha preso bene l’uscita dei due. Ida ha ora svelato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la sua serata romantica con Armando. “Da quando sono a Uomini e Donne – ha detto Ida al settimanale – ...

Trono Over - ARMANDO INCARNATO tuona : “Per Ida non ci sono più!” : Armando Incarnato furioso con Ida Platano: “E’ una donna finta!” Dire che Armando Incarnato è furente con Ida Platano è usare un eufemismo. Il cavaliere partenopeo si sente usato e ferito da lei dopo ciò che è successo nelle ultime puntate del Trono Over. Come ha confessato a Uomini e Donne Magazine, “Per Ida non ci sono più! Ida è una donna finta e ad oggi non provo nulla per lei. Sapeva dentro di sé di provare ancora ...

U&D - ARMANDO INCARNATO : 'Ida è una donna finta' : Sembra proprio che ad Armando, la decisione di Ida di dare un'altra possibilità a Riccardo non sia proprio andata giù. L'uomo infatti, in una lunga intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, si è scagliato fortemente contro la donna. Ma vediamo cosa ha portato Armando ad esprimersi così duramente nei confronti di Ida. Armando ed Ida, prima che Riccardo, inaspettatamente, confessasse in una lettera di amarla ancora, avevano iniziato ...

Uomini e Donne - ARMANDO INCARNATO si scatena contro Ida : "Donna finta - cosa penso delle sue lacrime" : Nel corso dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Armando Incarnato è rimasto parecchio deluso dal comportamento della dama Ida Platano. La donna infatti, che da più di un anno ormai soffre per la fine della relazione con Riccardo Guarnieri, aveva iniziato a frequen

UOMINI E DONNE/ ARMANDO INCARNATO contro Ida : 'una donna finta' - trono over - : UOMINI e DONNE over, Armando Incarnato attacca Ida Platano dopo la lettera di Riccardo Guarnieri: 'è una donna finta', dichiara.