ANNA TEDESCO E SAMUEL BAIOCCHI Uomini e Donne | ' ci siamo baciati in bagno | poi'

Uomini e Donne - Giorgio Manetti senza freni : torna a parlare di Gemma Galgani e di ANNA Tedesco : Gran parte del pubblico di Uomini e Donne lo rivorrebbe vedere al trono over, ma per il momento si dovrà accontentare delle nuove dichiarazioni sulle protagoniste. Giorgio Manetti, l’ex cavaliere fiorentino che deve la sua popolarità alla burrascosa storia d’amore con Gemma Galgani, ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Mio e, anche se appare molto difficile ipotizzare un suo ritorno nel parterre maschile dal momento che sarebbe ...

Giorgio Manetti : “ANNA Tedesco? Basta! Tina Cipollari? Può farcela!” : Le nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti sul Trono Over di Uomini e Donne Nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti, l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Da tempo lontano dalle scene l’aitante fiorentino ha lanciato nuove frecciatine all’ex fidanzata Gemma Galgani, che fa ancora parte della trasmissione di Maria De Filippi. Ma il Gabbiano […] L'articolo Giorgio Manetti: “Anna Tedesco? Basta! Tina ...

Gemma Galgani attacca ANNA TEDESCO - Tina Cipollari e Barbara De Santi! : Gemma Galgani è arrabbiatissima e si scaglia contro alcune dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Il motivo? La compromettente sfilata della quale è stata la protagonista più criticata! Ecco le parole di fuoco! Uomini e Donne Over: Gemma Galgani diventata tiro al bersaglio da parte di alcune dame a causa di una sfilata. Le accuse di Barbara De Santi e Tina Cipollari! Gemma Galgani, almeno fino ad oggi, risulta essere la protagonista più ...

ANNA TEDESCO - scontro con Gemma Galgani/ Uomini e Donne : 'rovini sempre tutto' : Nuovo pretendente per Anna Tedesco che, nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, si scontra ancora con Gemma Galgani.

ANNA TEDESCO : Gianni Sperti è Un Inquisitore! La verità! : Anna Tedesco, in un’intervista parla delle accuse mosse da Gianni Sperti, riguardo alla sua presunta relazione con Giorgio Manetti. La dama ricorda con amarezza, anche Nino Castanotto! Uomini e Donne: Anna Tedesco spiega in un’intervista per quale motivo dopo due anni di assenza, ha deciso di rientrare nel parterre femminile del Trono Over! Anna Tedesco è ritornata in questi giorni, ad animare le scene di Uomini e Donne Over. La ...

Anticipazioni Uomini e donne del 23 ottobre : sfilata in pigiama di Gemma e ANNA Tedesco : Mercoledì 23 ottobre si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Le Anticipazioni diffuse in queste ore sulla pagina Instagram del reality show rivelano che ci sarà spazio per un nuovo appuntamento dedicato al trono over che poi nelle ultime due puntate di questa settimana di programmazione cederà spazio al trono classico. Occhi puntati soprattutto sulla sfilata ...

Uomini e Donne - spifferata clamorosa su ANNA Tedesco. E tragedia vera per Gemma Galgani : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. È la dama per eccellenza, perché da anni ormai è alla disperata ricerca dell’anima gemella dopo il dolore per la fine della storia con Giorgio Manetti, ormai ex cavaliere, nello studio di Maria De Filippi. Un’altra certezza è che Gemma non gode della stima di Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione che la attacca a ogni occasione, ma non solo. Anche con Anna Tedesco, ...

GEMMA GALGANI E ANNA TEDESCO LITE A UOMINI E DONNE/ 'Sei una sciacquetta da 4 soldi' : LITE tra GEMMA GALGANI e ANNA TEDESCO al Trono Over di UOMINI e DONNE per via di...Giorgio Manetti! Le due dame ancora una volta ai ferri corti!

Uomini e donne - dramma per Gemma Galgani : il tassista svela con chi esce ANNA TEDESCO - clamoroso : Non è di certo un mistero che tra le due dame del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ed Anna Tedesco, non corra buon sangue. La torinese è infatti convinta che se la sua storia con Giorgio Manetti non sia mai decollata, la responsabilità è anche della Tedesco. Fatto sta che ad oggi il caval

Uomini e Donne - ANNA TEDESCO contro Gemma Galgani. C’entra (pure) Giorgio Manetti : Una puntata del trono over davvero scoppiettante quella andata in onda a Uomini e Donne. Protagoniste, ancora una volta, Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le dame, che si sono sfidate anche in passerella, hanno avuto uno scontro molto acceso dopo la rivelazione di Anna su Giorgio Manetti. Sì, C’entra ancora il mitico Gabbiano. Giorgio è felicemente fidanzato adesso e, come chiarito poco tempo fa, non ha bisogno né intenzione di tornare nel dating ...

Uomini e Donne - ANNA TEDESCO contro Gemma Galgani : "Dietro questo tuo modo elegante si nasconde cattiveria" (video) : Durante la puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, del trono over di 'Uomini e Donne', Anna Tedesco ha sfidato l'acerrima nemica Gemma Galgani per sottrarle il posto nella sfilata principale. L'amica di Giorgio Manetti ha la meglio sulla dama torinese scatenando l'ira in studio:prosegui la letturaUomini e Donne, Anna Tedesco contro Gemma Galgani: "Dietro questo tuo modo elegante si nasconde cattiveria" (video) pubblicato su Gossipblog.it 02 ...

Gemma Galgani vs ANNA Tedesco/ Uomini e Donne : 'mi sfida - ma le piace vincere facile' : Gemma Galgani contro Anna Tedesco durante la sfilata femminile della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: 'le piace vincere facile...'.

UeD - ANNA TEDESCO torna in studio e porta il caos. E parla proprio di lui - l’intoccabile : Dopo una lunga assenza Anna Tedesco è tornata nello studio di Uomini e Donne. Un ritorno che ha fatto immediatamente discutere e che rischia di animare e non poco, nelle prossime settimane, il programma di Maria De Filippi. Se da una parte Anna Tedesco è stata accolta alla grande dal pubblico femminile, che l’ha salutata con un lungo applauso, altrettanto non si può dire degli opinionisti. Uno su tutti, Gianni Sperti che non mai ha avuto troppo ...

Uomini e donne - agguato ad ANNA TEDESCO : si trova in studio Gianni Sperti - la prende malissimo : Dopo una lunga assenza, Anna Tedesco è tornata a sedere nel parterre del programma di Maria De Filippi a Uomini e donne, in onda su Canale 5. Tuttavia la sua presenza ha lasciato spiacevolmente spiazzato l'opinionista Gianni Sperti, con il quale in passato, la dama aveva avuto numerosi battibecchi.