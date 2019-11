Usa.McConnell:sostenere protesta H.Kong

Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, il repubblicano Mitch, sollecita il presidente Donald Trump apubblicalicamente i manifestanti ad Hong. "Incoraggerei il presidente, che ha visto il comportamento cinese per quello che è con una chiarezza che ad altri è mancata, a non restare in disparte su Hong. Il mondo ha bisogno di sentire direttamente da lui che gli Stati Uniti sono dalla parte di questi uomini e donne coraggiosi".(Di martedì 19 novembre 2019)