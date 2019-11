TCL Plex finalmente disponibile in Italia attraverso Amazon

Xiaomi Mi Note 10 - Redmi Note 8T - TCL Plex - LG K50s e Motorola G8 Plus entrano nel listino a rate di Wind : A partire da domani sarà possibile acquistare a rate con Wind anche Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8T, TCL Plex, LG K50s e Motorola G8 Plus L'articolo Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8T, TCL Plex, LG K50s e Motorola G8 Plus entrano nel listino a rate di Wind proviene da TuttoAndroid.

Plex : arriva in Italia il primo smartphone a marchio TCL : La (lunga) lista di produttori di smartphone Made in China si arricchisce di un nuovo, agguerrito, competitor: come anticipato da Wired a febbraio, Tcl, il secondo produttore di tv al mondo, già proprietario di Alcatel e Palm, ha deciso di imprimere il suo marchio su uno smartphone e metter eun’ipoteca sul mercato della telefonia di fascia medio-alta. A inaugurare il nuovo corso è il Tcl Plex, presentato ieri a Milano. Uno smartphone ...