Romina Carrisi sulla tomba del nonno Tyrone Power Scatta la polemica

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Ylenia Carrisi e gli altri scomparsi : l’appello di Romina : «Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa dal gennaio 1994, aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che potrebbe essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti». Romina Power non ha mai perso le speranze di ritrovare figli scomparsa ormai 25 anni fa a New Orleans. Il suo caso è uno dei più noti, insieme a quelli di ...

Al Bano Carrisi - bomba su Sanremo : "Amadeus mi ha invitato - ma...". Il ruolo di Romina Power : "Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l'ospite d'onore, o da solo o con Romina...”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi Al Bano Carrisi ha spiegato così la sua

Al Bano Carrisi - il commento straziante a un fan : "Romina Power? Fosse stato per me..." - da lacrime : Ancora Al Bano Carrisi e Romina Power sotto ai riflettori. Già, perché lei ha recentemente affermato che "non ci rivedrete mai più insieme". Frase poco chiara: non si comprende se si riferisce all'esibirsi sul palco oppure alla possibilità di un ritorno di fiamma. Ma tant'è, a risponderle indirettam