L’attore di Dawson’s Creek e la moglie perdono il sesto figlio a causa di un aborto

James Van Der Beek : sesto figlio in arrivo per L’attore di Dawson’s Creek : Che fine ha fatto l’attore di Dawson’s Creek? James Van Der Beek di nuovo padre James Van Der Beek sta per diventare padre per la sesta volta. L’attore di Dawson’s Creek, tra i teen drama cult della tv americana, ha dato il lieto annuncio su Instagram. La seconda moglie Kimberly è di nuovo incinta: solo […] L'articolo James Van Der Beek: sesto figlio in arrivo per l’attore di Dawson’s Creek proviene da ...