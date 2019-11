Femminicidi in crescita nel 2018 | 142 donne uccise

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) Nei primi dieci mesi di quest'anno sono stati 94 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni tre giorni: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione di coppia. Nel, leerano state 142, una in piu' dell'anno precedente: in termini relativi l'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore piu' alto mai censito in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente. Dal 2000 a oggi lein Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner.Sono alcuni dei dati del Rapporto Eures 2019 su "o e violenza di genere", secondo cui a crescere nelsono soprattutto icommessi in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119) - dove si consuma l'85,1% degli eventi con vittime femminili - ma anche le ...

