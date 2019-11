Fabbisogno calorico quotidiano | scoperto “clamoroso errore” nel calcolo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Cent’anni di lavori scientifici che in realtà sarebbero “fake papers”, articoli “da buttare”. Nel centenario dell’uscita delle equazioni di regressione lineare di Harris e Benedict (prediction equations), utilizzate ad esempio per calcolare il, un gruppo di ricercatori dell’università Statale di Milano pubblica sulla rivista ‘International Journal of Food Sciences and Nutrition’ uno studio in cui si evidenzia come “l’utilizzo a scopi previsionali da parte della comunità scientifica di tali equazioni si sia basato su un clamoroso errore che ha portato a generare un’enorme quantità di dati e relative pubblicazioni totalmente falsi, e il cui impiego comporta pericolose conseguenze per la salute umana“. “Le conseguenze di questo studio sono enormi – sostengono i ...

