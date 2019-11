Age of Empires IV | un primo scorcio di gameplay mostrato in un nuovo trailer

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Alcuni giorni fa, durante l’X019 tenutosi a Londra, Microsoft ha svelato ildi Age ofIV, il quarto capitolo della sua serie di videogiochi strategici in tempo reale (o RTS), in cui si riescie ad avere un’idea di quanto è previsto dal punto di vista grafico per battaglie e ambientazione. Allo sviluppo delgioco, il cuiannuncio risale al 2017, sta lavorando Relic Entertainment, lo studio oggi di proprietà di SEGA che in passato ha lavorato su altri celebri strategici come Company of Heroes e Warhammer 40.000: Dawn of War. Le campagne di Age ofIV dovrebbero ruotare tra medioevo e rinascimento, vedendo coperti periodi antecedenti e successivi a quelli presenti sullo storico Age ofII (di cui alcuni giorni fa è stata rilasciata la Definitive Edition). Non è ancora nota la data di rilascio ufficiale, ma si ipotizza ...

