Uomini e Donne | l’ira di Gemma | “Qui finisce in tragedia” | l’avvertimento a Juan Luis

Uomini e donne - Gemma Galgani e Tina Cipollari si contendono il cavaliere Jean Luis : Nuova settimana a Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, il lunedì riporta in televisione le avventure del Trono Over e dell'immancabile Gemma Galgani, attualmente alle prese col cavaliere Juan Luis. I due hanno iniziato a frequentarsi con grande interesse reciproco (in esterna è scattato perfino il bacio), ma Tina Cipollari è decisa a mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alla dama ...

Luigi Mastroianni - il gossip a poco dall’addio con Irene Capuano : “Beccato con lei - sempre di Uomini e Donne” : Le voci di crisi giravano da tempo, poi poche settimane fa la notizia ufficiale della rottura tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Dopo circa 8 mesi d’amore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio. L’annuncio della fine della relazione è arrivato attraverso il profilo Instagram dell’ex tronista, che fa riferimento a “diversità caratteriali” inconciliabili. “Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima ...

Uomini e Donne oggi : Riccardo Guarnieri insinua un dubbio su Ida : Riccardo Guarnieri del Trono Over di UeD stanco di Ida Platano: “Trova solo pretesti” E’ terminata poco fa una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E la parte finale della puntata è stata dedicata interamente al confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultima si è lamentata ancora una volta delle poche attenzioni che avrebbe ricevuto dal cavaliere tarantino, il quale si è detto stanco di continuare ...

GEMMA GALGANI E JUAN LUIS/ Uomini e Donne : 'Tina - qui finisce in tragedia' : GEMMA GALGANI "ferita" da JUAN LUIS, ecco cosa succederà oggi durante il trono over di Uomini e Donne.

Nilufar Addati rinnega Uomini e Donne? Il suo triste sfogo : Uomini e Donne: Nilufar Addati rinnega il programma? Le sue parole Nilufar Addati è stata una delle protagoniste più amate del Trono classico di Uomini e Donne. Nelle scorse ore, però, la modella è apparsa particolarmente triste a causa di alcune riflessioni notturne, che l’hanno portata ad avvertire la mancanza dell’essere una ragazza “normale”. In molti, le hanno chiesto se rinnega la sua esperienza al dating show di ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni insieme a un’ex corteggiatrice? L’indiscrezione : Deianira Marzano sui social rivela: "Luigi era a Barcellona con una certa Giulia, amica di Cecilia Zagarrigo".

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni dimentica Irene con un’altra? : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: arriva una segnalazione. Irene Capuano è già un lontano ricordo? Luigi Mastroianni ha fatto molto discutere in quest’ultimo periodo per essersi lasciato con Irene Capuano. E di Gossip sul motivo della loro rottura ne sono circolati diversi sul web, tra i quali quello che lui avrebbe conosciuto un’altra ragazza, innamorandosene perdutamente. Sarà vero? Chissà, intanto oggi il ragazzo è tornato a ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giulio corre a casa di Giovanna - si pensa alla scelta : Il trono di Giulio Raselli a Uomini e donne continua a far discutere gli appassionati della trasmissione, soprattutto a causa delle segnalazioni giunte contro di lui. Ad essere oggetto di discussione è stata soprattutto la sua possibile conoscenza pregressa con Giulia D'Urso, che lui già seguiva su Instagram prima della partecipazione al programma. Non solo: anche una foto portata alla ribalta dall'influencer Amedeo Venza sembrava confermare ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella dopo le ultime puntate del trono classico : "Sono stata troppo in silenzio" : L'ex tronista critica sui social la scelta di Alessandro Zarino e il rifiuto di Veronica Burchielli.

Uomini e donne - lo spasimante di Gemma Galgani in foto con un'altra : 'Nulla di male' : Sospetti e segnalazioni sono diventati una costante all'interno del Trono Over e Classico di Uomini e donne, dove alcuni protagonisti continuano ad essere accusati di essere interessati solo alla visibilità televisiva e al clamore mediatico. Gemma Galgani, di recente, è stata al centro di analoghe accuse, tanto che persino il suo ex Giorgio Manetti si è chiesto come faccia a farsi umiliare pubblicamente. Ma anche il suo ultimo spasimante, Juan ...

Manuel Galiano - ex Uomini e donne - sul trono di Giulio : 'Il tempo rivela le persone' : Il trono di Giulio Raselli continua a scatenare critiche tra i telespettatori di Uomini e donne, molti dei quali sospettano che ci siano degli accordi pregressi tra lui e la corteggiatrice Giulia D'Urso. Sebbene la questione sia stata chiarita nella registrazione del trono Classico effettuata lo scorso 14 novembre, alcune causalità continuano a scatenare discussioni sui social network. Qui sono in molti a pensare che l'esperienza di Alessandro ...

Uomini e Donne oggi : un regalo misterioso - tornano Ida e Riccardo : Uomini e Donne oggi Trono Over: Gemma Galgani furiosa, ancora incomprensioni tra Ida e Riccardo oggi Uomini e Donne vede in onda una nuova puntata del Trono Over, che inizia come sempre da Gemma Galgani. Non mancano gli scontri in studio tra la dama torinese e Tina Cipollari. In particolare, la donna si sfoga dopo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: un regalo misterioso, tornano Ida e Riccardo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano su Facebook con un'altra donna : "E' una mia carissima amica" : Juan Luis Ciano, corteggiatore di Gemma Galgani del trono over di 'Uomini e Donne', nelle ultime settimane, è al centro delle polemiche per uno scatto pubblicato assieme ad un'altra donna di nome Raffaella. Per spegnere, sul nascere, ogni tipo di gossip, il cavaliere, sul proprio account Facebook, ha spiegato il motivo di quella foto:prosegui la letturaUomini e Donne, Juan Luis Ciano su Facebook con un'altra donna: "E' una mia carissima amica" ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 18 Novembre 2019 : Fiori Anonimi per Juan Luis. Gemma Infuriata! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Gemma si infuria per il comportamento di Juan Luis, al quale vengono recapitati dei Fiori con annesso un biglietto anonimo. Ida e Riccardo invece continuano ad avere seri problemi di comunicazione! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 18 Novembre 2019: Fiori Anonimi per Juan Luis. Gemma Infuriata! proviene da Gossip News.