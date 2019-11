I documenti riservati del governo cinese pubblicati dal New York Times

Fuga di documenti riservati - il Papa : un peccato mortale. Via il capo della Gendarmeria : Il generale Giani aveva diffuso le foto di 5 dipendenti coinvolti in un’inchiesta Ieri ha presentato le dimissioni. E Francesco lo sostituisce con un suo uomo

Toghe sporche - L’Espresso : “Lotti ha ammesso ai pm di aver chiesto all’Eni documenti riservati da usare contro il pm Ielo” : L’ex ministro Pd Luca Lotti è stato interrogato dai magistrati milanesi all’inizio dell’estate e, secondo quanto rivelato da l’Espresso in un articolo che uscirà domenica in edicola, ha ammesso l’esistenza di un “complotto” contro il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo. “L’ex renziano è stato sentito a inizio estate dai magistrati della Procura di Milano in veste di testimone – scrive ...