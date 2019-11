Ex Ilva | scontro tra Boccia e Patuanelli | tutti contro tutti sulla pelle dei tarantini

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ex Ilva - scontro Calenda-Telese su La7 : “Cialtrone - stai dicendo una cretinata”. “Tu difendi Mittal - in altri Paesi saresti un traditore” : scontro in diretta tv a Non è l’Arena, su La7, tra l’ex ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda e il giornalista Luca Telese sul caso Ilva. “Dobbiamo togliere qualsiasi alibi ad ArcelorMittal” ha sostenuto Calenda. “Per questo bisognava fare un decreto per ripristinare lo scudo penale e metterli all’angolo”. “C’era una scadenza per mettersi in regola dal punto di vista ambientale e ...

Esuberi Ilva - scontro Confindustria-Cgil. Boccia : serve flessibilità. Landini : siano rispettati gli accordi : Boccia parla ad un convegno di Confindustria presso Ansaldo Energia a Genova commentando i 5.000 Esuberi chiesti da Arcelor Mittal per rimanere nell'ex Ilva. La risposta di Landini arriva da un convegno a Firenze promosso da Cat Firenze e Gruppo Abele

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «Scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...