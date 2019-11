Napoli | occhio a Rakitic | è in uscita dal Barcellona

Bomba d'acqua su Napoli - Rione Sanità in ginocchio : un fiume in piena travolge i Vergini : Da Venezia a Napoli, il maltempo flagella l'Italia. Rione Sanità, borgo dei Vergini: un fiume in piena di acqua piovana travolge tutto e tutti. È l'effetto della Bomba...

Juventus - bomba dall’Inghilterra : tutto su Haaland - ma occhio al Napoli : Manchester United e Juventus guidano una fila di oltre 20 club che monitorano i progressi di Erling Braut Haaland. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era pronto a firmare Haaland dal Molde nell’estate del 2018 per la cifra di 6 milioni di euro, ma il ragazzo era riluttante a trasferirsi in un club in cui difficilmente avrebbe avuto chance di giocare. Juventus, ecco chi è Erling Braut Haaland, la stella norvegese Il ...

Napoli - Allan sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio : il report medico : Il centrocampista azzurro ha lasciato il campo dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta, per via di un duro colpo al ginocchio destro Notizie non proprio positive per quanto riguarda Allan, il brasiliano ieri infatti ha riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta. Il giocatore del Napoli si è sottoposto oggi ed esami ...

Napoli - infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit : il comunicato della società : infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit nel primo tempo di Spal-Napoli: il terzino francese ha riportato un forte trauma distorsivo Nel corso del secondo tempo di Spal-Napoli, Kevin Malcuit ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiedere il cambio. Nel post gara il Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni del terzino francese attraverso un comunicato ufficiale: “Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio ...

Probabili formazioni Salisburgo Napoli/ Quote : occhio a Hwang - re degli assist : Probabili formazioni Salisburgo Napoli: le Quote. Mosse e dubbi ancora aperti dei due allenatori per la sfida del girone E di Champions League.