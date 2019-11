Ex Ilva, Boccia: rimettere scudo penale

"Si rimetta immediatamente loe si convochi l'azienda senza cercare operazioni muscolari che non fanno bene". Questo il messaggio del presidente di Confindustria,, "Ci vuole responsabilità. Quindi invitare l'azienda a un confronto per capire i fini, con l'augurio che siano di continuare l'operazione di investitore internazionale, che deve rendere il sito tra i più sostenibili in Europa". Poi sulle infrastrutture: "Sbloccare i 60 mld stanziati, attivando cantieri per generare occupazione".(Di domenica 17 novembre 2019)