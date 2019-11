A Praga | 30 anni dopo | va di moda un altro velluto Giovani in piazza contro il premier

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Il vento di libertà che aveva soffiatoil muro di Berlino fino a farlo crollare arrivò aotto giorni, il 17 novembre 1989, quando una protesta studentesca non autorizzata diede inizio alla fine del potere sovietico. Ieri, esattamente trent’, 300milacechi hanno marciato per celebrare l’versario della fine di quel regime e richiedere le dimissioni del loro, il tycoon Andrej Babis. Ieriil sistema comunista e le truppe del Patto di Varsavia, oggila commistione di interessi, frode e corruzione che regna impunita in Repubblica ceca. Buon compleanno, rivoluzione di.L’eco prepotente della storia ha risuonato nello stesso posto: il parco Letna, dove in migliaia hanno fatto sventolare il tricolore patrio e le stelle dorate della bandiera europea. I ragazzi del 1989 sono diventati foto in bianco ...

